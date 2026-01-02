Ричмонд
Врач Кондрахин оценил прием Трампом больших доз аспирина в течение 25 лет

Президент США Дональд Трамп признался, что принимает большое количество аспирина для разжижения крови. Врач Кондрахин объяснил, чем это опасно.

Источник: Аргументы и факты

У президента США Дональда Трампа, который признался в длительном употреблении аспирина, может быть атеросклероз, сообщил в беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Напомним, Трамп ранее признался, что ежедневно принимает большое количество аспирина для разжижения крови, при этом дозировка, по его словам, превышает объем рекомендованной ему врачами. Этим, в частности, Трамп объяснил частое появление у него синяков.

Президент США добавил, что принимает аспирин уже 25 лет.

«Аспирин, действительно, применяется для разжижения крови. Его используют люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно атеросклероз, когда есть бляшки. И вообще для профилактики образования тромбов. Но аспирин применяется только в том случае, если есть показания, просто так его назначить нельзя», — пояснил врач.

Кондрахин напомнил, что у Трампа в последнее время часто замечали синяки на теле, что является последствием употребления аспирина.

«После аспирина возможны кровоизлияния, то есть синяки, от любого удара. Они могут появиться даже спонтанно», — пояснил специалист.

Ранее Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема.

