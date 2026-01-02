Врач Кондрахин оценил прием Трампом больших доз аспирина в течение 25 лет

«Аспирин, действительно, применяется для разжижения крови. Его используют люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно атеросклероз, когда есть бляшки. И вообще для профилактики образования тромбов. Но аспирин применяется только в том случае, если есть показания, просто так его назначить нельзя», — пояснил врач.