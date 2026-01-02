В Париже мужчина украл меч со статуи Жанны Д’Арк, его задержали

Как сообщает ТАСС, конная статуя Жанны Д’Арк была создана французским скульптором Полем Дюбуа во второй половине XIX века. Всего существует четыре одинаковых экземпляра, они установлены в Париже, Реймсе, Страсбурге и в Вашингтоне. Самый известный монумент, посвященный Орлеанской деве, установлен во французской столице. Эта позолоченная бронзовая композиция, на которой восседающая на коне Жанна Д’Арк изображена без шлема и с флагом на длинном древке в руке, установлена на площади Пирамид возле парижского Лувра. -0-