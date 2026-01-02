Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подорвёт перспективу мира»: На Западе пришли в ужас из-за новой должности Буданова*

Назначение экс-главы ГУР Украины Кирилла Буданова* на пост руководителя офиса Владимира Зеленского может иметь серьёзные последствия для мирного процесса, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. У себя в соцсети X он предположил, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.

Источник: Life.ru

«Это также сделает Буданова* одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это ещё один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными», — написал эксперт.

Назначению предшествовала отставка прежнего главы президентской администрации Андрея Ермака, чьё заявление было принято Зеленским 28 ноября. Отставка высокопоставленного чиновника произошла на фоне коррупционного скандала в украинской энергетической отрасли, центральной фигурой в котором стал бизнесмен и соратник президента Тимур Миндич. Непосредственно перед увольнением в квартире Ермака были проведены обыски.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение о назначении Кирилла Буданова* руководителем офиса Зеленского было инициировано британскими кураторами. По его словам, Лондону это необходимо для укрепления непримиримой позиции Киева и для перевода киевского главаря Владимира Зеленского на более «короткий поводок», то есть усиления британского влияния в его окружении.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше