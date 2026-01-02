«Это также сделает Буданова* одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это ещё один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными», — написал эксперт.
Назначению предшествовала отставка прежнего главы президентской администрации Андрея Ермака, чьё заявление было принято Зеленским 28 ноября. Отставка высокопоставленного чиновника произошла на фоне коррупционного скандала в украинской энергетической отрасли, центральной фигурой в котором стал бизнесмен и соратник президента Тимур Миндич. Непосредственно перед увольнением в квартире Ермака были проведены обыски.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение о назначении Кирилла Буданова* руководителем офиса Зеленского было инициировано британскими кураторами. По его словам, Лондону это необходимо для укрепления непримиримой позиции Киева и для перевода киевского главаря Владимира Зеленского на более «короткий поводок», то есть усиления британского влияния в его окружении.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.