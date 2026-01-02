Миронов призвал ввести базовый доход в двух самых бедных регионах России

Миронов заявил, что его партия ещё в 2021 году предлагала установить регулярные выплаты для семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Согласно этой инициативе, на каждого члена такой семьи ежемесячно могло бы выделяться по 10 тысяч рублей. По мнению политика, этот шаг позволил бы вывести многие домохозяйства за черту бедности.
Он также подверг критике действующий механизм социальной поддержки, при котором семья теряет право на помощь, если её доход даже незначительно превышает установленный порог. Миронов считает, что такая система заставляет людей «биться за выплаты», и государству нужны другие, более эффективные подходы к поддержке граждан.
Парламентарий выразил уверенность, что идея со временем будет реализована по всей стране, начавшись с пилотного проекта. Полученные средства, как он полагает, граждане смогут направить на дополнительные занятия для детей, медицинские услуги, мелкий бытовой ремонт или погашение долгов.
Ранее Life.ru писал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы. Это означает, что пенсии увеличатся как у тех, кто уже не работает, так и у тех, кто продолжает работать. Соответствующий закон был опубликован на официальном сайте с правовыми актами.
