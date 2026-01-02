Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США

В конце прошлого года произошло резкое охлаждение отношений Токио и Пекина после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити в начале ноября о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, «если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы», можно будет расценивать «как экзистенциальный кризис». Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.