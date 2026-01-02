Ричмонд
Премьер Японии согласовала с Трампом визит в США

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, договорившись с ним о согласовании своего визита в Соединенные Штаты весной этого года, об этом она сказала журналистам после разговора.

Источник: AP 2024

По словам Такаити, Трамп пригласил ее посетить США с визитом, лидеры договорились согласовать визит на эту весну. Также стороны подтвердили укрепление двусторонних отношений и необходимость углубления сотрудничества с Южной Кореей и другими странами-единомышленниками и сохранение курса на создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Такаити также поздравила президента США с отмечаемым в этом году 250-летием Соединенных Штатов.

В основном разговор касался вопросов регионального характера, при этом Такаити не стала раскрывать, шла ли речь о Китае, сообщило Киодо.

Ранее сообщалось, что Такаити хочет посетить США до планируемого на апрель визита Трампа в Китай. Также в преддверии телефонного разговора знакомые с ситуацией источники агентства предполагали, что разговор во многом будет посвящен охлаждению отношений Японии и Китая из-за Тайваня и учениям КНР вблизи Тайваня.

В конце прошлого года произошло резкое охлаждение отношений Токио и Пекина после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити в начале ноября о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, «если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы», можно будет расценивать «как экзистенциальный кризис». Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.

В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: «Ничего не остается, как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?». Затем пост был удален.

Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.

