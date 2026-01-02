Прокуратура Швейцарии назвала возможные причины пожара в Кран-Монтане

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пийу заявила, что следствие склоняется к версии, что бенгальские огни стали причиной пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана, пишет издание Le Parisien.
«Все указывает на то, что пожар начался от раскаленных свечей или бенгальских огней, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку», — заявила прокурор. По ее словам, эти выводы были сделаны на основании видеозаписей и показаний свидетелей. Были допрошены два французских управляющих баром и выжившие.
По информации издания, около 50 из 119 пострадавших в пожаре были перевезены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС. Германия, Италия, Франция предложили принять у себя на лечение пациентов с тяжелыми ожогами.
1 января на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар. На данный момент власти кантона подтвердили гибель 40 человек, еще 119 пострадали. Правительство кантона Вале объявило режим чрезвычайной ситуации. На Федеральном дворце в Берне на пять дней приспустили государственные флаги. -0-