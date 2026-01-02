Прокуратура Швейцарии назвала возможные причины пожара в Кран-Монтане

«Все указывает на то, что пожар начался от раскаленных свечей или бенгальских огней, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку», — заявила прокурор. По ее словам, эти выводы были сделаны на основании видеозаписей и показаний свидетелей. Были допрошены два французских управляющих баром и выжившие.