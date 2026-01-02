США выделят полмиллиарда долларов на развитие военных баз в Польше

«Правительство Соединённых штатов — конгресс, а позже президент Дональд Трамп — утвердили инвестиционный план, где в четырёх местах в Польше — во Вроцлаве, в Дравске Поморском, в Повидзе и в Ласке будут сделаны инвестиции в военные базы на уровне 500 миллионов долларов», — написал Томчик в соцсети Х.