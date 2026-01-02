США выделят полмиллиарда долларов на развитие военных баз в Польше

«Правительство Соединённых штатов — конгресс, а позже президент Дональд Трамп — утвердили инвестиционный план, где в четырёх местах в Польше — во Вроцлаве, в Дравске Поморском, в Повидзе и в Ласке будут сделаны инвестиции в военные базы на уровне 500 миллионов долларов», — написал Томчик в соцсети Х.
Он уточнил, что данные инвестиции направлены на обеспечение присутствия американских вооруженных сил на территории Польши. В настоящее время в Польше дислоцировано порядка 10 тысяч военнослужащих США.
Ранее Life.ru администрация президента США Дональда Трампа уведомила союзников по НАТО о планах поэтапного сокращения своего военного контингента в нескольких странах Восточной Европы. Сообщается, что вывод войск из Румынии, объявление о котором ожидается в ближайшее время, является лишь первым шагом.
