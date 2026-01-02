Премьер Чехии отказался предоставлять гарантии по кредитам для Киева

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ… Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — сказал политик.
Бабиш напомнил, что общий объём международной помощи Украине уже достиг 377 миллиардов евро. Эта сумма складывается из предыдущих траншей, средств новой многолетней программы ЕС и кредитных линий. При этом ежегодный взнос самой Чехии в бюджет Евросоюза составляет от 60 до 62 миллиардов чешских крон (примерно 2,5 миллиарда евро). Как подчеркнул премьер, именно через эти обязательные отчисления страна уже вносит свой вклад в общие усилия.
Ранее своём новогоднем обращении спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что средства, предназначенные для чешских граждан, не должны идти на закупку оружия для Украины. Он подчеркнул, что оружейный бизнес приносит прибыль в первую очередь производителям и западным правительствам.
