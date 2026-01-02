Ричмонд
Премьер Чехии отказался предоставлять гарантии по кредитам для Киева

Чешское правительство не намерено выступать гарантом по займам для Украины, даже несмотря на согласованную политику поддержки в рамках Европейского союза. Такую позицию озвучил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с журналистами издания Denik.

Источник: Life.ru

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ… Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — сказал политик.

Бабиш напомнил, что общий объём международной помощи Украине уже достиг 377 миллиардов евро. Эта сумма складывается из предыдущих траншей, средств новой многолетней программы ЕС и кредитных линий. При этом ежегодный взнос самой Чехии в бюджет Евросоюза составляет от 60 до 62 миллиардов чешских крон (примерно 2,5 миллиарда евро). Как подчеркнул премьер, именно через эти обязательные отчисления страна уже вносит свой вклад в общие усилия.

Ранее своём новогоднем обращении спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура заявил, что средства, предназначенные для чешских граждан, не должны идти на закупку оружия для Украины. Он подчеркнул, что оружейный бизнес приносит прибыль в первую очередь производителям и западным правительствам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

