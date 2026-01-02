Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову

«Информация о якобы нанесённом 2 января ударе по городу Харькову не соответствует действительности. Вооружённые силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — подчеркнули в ведомстве.