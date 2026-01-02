Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову

Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности.

Источник: Life.ru

«Информация о якобы нанесённом 2 января ударе по городу Харькову не соответствует действительности. Вооружённые силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — подчеркнули в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины.

Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.

Тем временем до 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.