Минобороны: Киев хочет отвлечь от теракта в Хорлах, говоря об ударах по Харькову

Минобороны России сообщило, что власти Киева сознательно распространяют ложь о российском ударе по Харькову. Это делается для того, чтобы отвлечь мировое сообщество от теракта, совершенного ВСУ против мирных жителей поселка Хорлы. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства.