Минобороны: Киев хочет отвлечь от теракта в Хорлах, говоря об ударах по Харькову

Минобороны считает, что в Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России сообщило, что власти Киева сознательно распространяют ложь о российском ударе по Харькову. Это делается для того, чтобы отвлечь мировое сообщество от теракта, совершенного ВСУ против мирных жителей поселка Хорлы. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства.

«Заявления киевского режима о якобы российском ударе по Харькову имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н. п. Хорлы Херсонской области», — говорится в публикации.

Также в Минобороны представили свою трактовку событий в Харькове. Специалисты считают, что взрыв произошел в торговом центре «Персона» из-за детонации боеприпасов.

Основой для такого вывода стали кадры, опубликованные украинскими ресурсами. На записях, сделанных за секунды до взрыва, видно сильное задымление внутри здания.

Минобороны России полностью опровергло информацию о каком-либо ракетном ударе по Харькову 2 января. В официальном заявлении подчеркивается, что подобные удары российской стороной не планировались и не осуществлялись.