Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики

Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил руководителю главного управления разведки минобороны Украины Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
«Таким предложением Зеленский поставил Буданова* в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия — он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Буданов* уже давно фигурирует практически во всех соцопросах о потенциальных президентских выборах на Украине, причем значительно опережает в них Зеленского.
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе… При таком раскладе он (Буданов* — ред.) гарантировано становится вторым человеком на Украине, но лишает себя гипотетической возможности стать первым», — отметил представитель силовых структур.
Включением в состав своего офиса нелояльного Буданова* Зеленский забирает себе его потенциальных избирателей, добавил собеседник агентства.
* Внесен в список террористов и экстремистов.