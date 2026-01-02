Минобороны: Киев, говоря об ударе по Харькову, пытается отвлечь от теракта в Хорлах

По данным Министерства обороны России, заявления украинских военных о «российском ударе по Харькову» были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от произошедшего в Хорлах теракта против гражданского населения. Эта информация была опубликована в Telegram-канале российского оборонного ведомства.