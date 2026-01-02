Минобороны: Киев, говоря об ударе по Харькову, пытается отвлечь от теракта в Хорлах

«Заявления киевского режима о якобы “российском ударе по Харькову” имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в населённом пункте Хорлы», — говорится в сообщении Минобороны.
Также Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову. Как подчеркнули в ведомстве, анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины.
Тем временем до 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
