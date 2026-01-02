Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Киев, говоря об ударе по Харькову, пытается отвлечь от теракта в Хорлах

По данным Министерства обороны России, заявления украинских военных о «российском ударе по Харькову» были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от произошедшего в Хорлах теракта против гражданского населения. Эта информация была опубликована в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Заявления киевского режима о якобы “российском ударе по Харькову” имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в населённом пункте Хорлы», — говорится в сообщении Минобороны.

Также Минобороны России опровергло заявления Киева о «ракетном ударе» по Харькову. Как подчеркнули в ведомстве, анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины.

Тем временем до 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.