В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе по Харькову

В российском оборонном ведомстве назвали целью заявлений киевского режима об ударе по Харькову отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против мирных жителей в Хорлах.

Источник: Аргументы и факты

Заявления украинских властей о якобы нанесенном российскими военными удара по территории Харькова не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — говорится в публикации.

В министерстве обратили внимание на опубликованные украинскими ресурсами видеоматериалы, согласно которым эпицентр взрыва находился в одном из ТЦ на улице Олеся Гончара.

По версии Минобороны, в здании торгового центра могли сдетонировать хранившиеся там боеприпасы, на что указывает задымление, которое, судя по опубликованному видео, возникло перед взрывом.

«Заявления киевского режима о якобы “российском ударе по Харькову” имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н.п. Хорлы Херсонской области», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы, в которых праздновали Новый год около сотни человек. Известно о 28 погибших в результате атаки беспилотников ВСУ.