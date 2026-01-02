В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе по Харькову

Заявления украинских властей о якобы нанесенном российскими военными удара по территории Харькова не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — говорится в публикации.
В министерстве обратили внимание на опубликованные украинскими ресурсами видеоматериалы, согласно которым эпицентр взрыва находился в одном из ТЦ на улице Олеся Гончара.
По версии Минобороны, в здании торгового центра могли сдетонировать хранившиеся там боеприпасы, на что указывает задымление, которое, судя по опубликованному видео, возникло перед взрывом.
«Заявления киевского режима о якобы “российском ударе по Харькову” имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н.п. Хорлы Херсонской области», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Напомним, в ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы, в которых праздновали Новый год около сотни человек. Известно о 28 погибших в результате атаки беспилотников ВСУ.