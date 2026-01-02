Трамп заявил, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветряные электростанции приводят к гибели миллионов птиц. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, опубликовав фотографию ветряной турбины с пролетающими рядом птицами.
«Убивают миллионы птиц!» — подчеркнул Трамп в публикации.
Ветряные турбины действительно периодически становятся причиной гибели птиц, которые сталкиваются с вращающимися лопастями или высокими мачтами. При этом эксперты отмечают, что в масштабах антропогенного воздействия ветроэнергетика наносит птицам меньший ущерб, чем другие факторы, включая столкновения со зданиями и деятельность домашних животных.
Ранее Трамп также заявлял, что врачи Белого дома подтвердили у него идеальное состояние здоровья и успешное прохождение когнитивного теста в третий раз подряд. По словам американского лидера, медицинское заключение не выявило проблем ни с физическим, ни с умственным состоянием.