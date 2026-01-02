Ричмонд
США вложат более $500 млн в развитие своих военных баз в Польше

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон вложит более $500 млн в развитие своих военных баз, которые находятся на территории Польской Республики. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик на видео, опубликованном в соцсети Х.

«Правительство США одобрило план инвестирования на сумму более $500 млн для развития четырех баз в Польше — в Дравско-Поморске, Повидзе, Вроцлаве и Ласке», — заявил Томчик. Он пояснил, что эти инвестиции касаются присутствия американских войск на польской земле.

В настоящее время в Польше находится около 10 тыс. американских солдат. -0-