США вложат более $500 млн в развитие своих военных баз в Польше

«Правительство США одобрило план инвестирования на сумму более $500 млн для развития четырех баз в Польше — в Дравско-Поморске, Повидзе, Вроцлаве и Ласке», — заявил Томчик. Он пояснил, что эти инвестиции касаются присутствия американских войск на польской земле.