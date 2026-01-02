«За закладками на такси ездят»: яркие высказывания свердловских политиков в 2025 году

В 2025 году было много ярких фраз.
2025 год в Свердловской области запомнился еще и острыми, а порой и неожиданными высказываниями депутатов, чиновников и даже губернатора. URA.RU собрало самые запоминающиеся цитаты уходящего года.
Демография и житейская мудрость.
Губернатор считает, что рожать нужно как можно раньше.
Тема демографии и поддержки семей стала одной из центральных в публичных выступлениях многих политиков. Новый губернатор Денис Паслер поделился своей философией, отвечая на вопрос журналиста о страхах заводить детей без собственного жилья. Он сказал, что в молодости тоже считал, что рождение детей должно происходить после покупки жилья, но со временем его мнение изменилось.
«Бог дал деточку, даст и денежку», — заявил Паслер.
К наиболее жестким и обсуждаемым высказываниям года относится эмоциональное заявление депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера в эфире шоу. В марте 2025 года, рассуждая о демографии и ответственности мужчин, он предложил «отрезать хрен» мужчинам, которые отправляют женщин на аборты.
«Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности: когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети. Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли».
Вегнер очень усиленно высказывался насчет демографии в 2025 году. Его фраза о рождении детей от насильников стала популярна по всей стране.
«Очередь на усыновление маленьких детей очень большая. Здесь может нам проводить другую работу: согласиться с женщиной, что она не хочет в дальнейшем этого ребенка? Но этот ребенок может жить в другой семье, с которой мы можем проводить работу, готовить ее психологически, поддерживать. Психолог будет объяснять женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, так Господу было угодно».
Критика и конфликты.
Экс-вице-губернатор Олег Чемезов на уральском медиафоруме обрушился на журналистов, которые используют грубые выражения в материалах.
«…Нужно выгонять из профессионального сообщества журналистов-грубиянов». Это заявление тут же вызвало дискуссию с председателем местного союза журналистов Александра Левина. «Никого не надо выкидывать. Есть кодекс профессиональной этики, принятый союзом журналистов… Надо различать информационный шум от журналистики», — защитил журналистов Левин.
А кто-то беспокоился о более житейских вещах. Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников как обычно отметился своими яркими цитатами, на этот раз в спорах о разных проблемах региона и города.
«Ксюша Собчак написала — и вы подорвались там решать вопрос! А когда вам депутат говорит… — вы не реагируете!» — заявил он, обвиняя чиновников в избирательном внимании.
Депутат ЕГД Колесников традиционно остер на язык.
Колесников на протяжении всего года вступал в яркие диалоги и перепалки с коллегами. В сети широко обсуждали его диалог с депутатом Тимофеем Жуковым, когда тот заявил, что таксистам часто приходится возить наркоманов.
«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?» — заявил на заседании Александр Колесников.
Также депутат осудил охрану в школах из-за того, что час работы охранника оплачивается от 100 до 300 рублей.
«Вы посмотрите, какова ситуация с охраной. Не могут найти на эти деньги нормальных охранников. Если там кого-то обморока посадят, то он нам день-два работает, а потом либо напьется, либо уходит, либо не уходит. Почему на детях экономят, а на всякую ерунду деньги тратят? Я этот вопрос задаю уже второй год. Ответа нет. Зоопарк охраняется дороже, чем школы», — возмутился депутат гордумы Александр Колесников.
Экс-губернатор Евгений Куйвашев в феврале 2025 года парировал намеки о своем «неместном» происхождении.
«Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области, я не жил нигде».
Дисциплина Паслера.
С приходом новой команды связаны и другие яркие цитаты, раскрывающие подходы к управлению. Объясняя кадровую преемственность, Денис Паслер заметил:
«Если новый руководитель меняет всю команду, начинаются разговоры: мол, “новая метла по-новому метет”. Если оставляет работать всех — то “у него нет своих кадров”».
В другой раз, говоря с депутатами о стратегическом планировании, он добавил лаконичную и образную формулу:
«Когда мы куда-то бежим, мы должны понимать, куда мы придем».
А депутат Сергей Никонов, комментируя свой переход из заксобрания в правительство, использовал армейскую риторику:
«Когда поступило предложение от Дениса Владимировича перейти в исполнительные органы власти, я как солдат сказал: Так точно!».
Сергей Никонов с готовностью перешел в правительство.
Поэзия и патриотизм.
Не обошлось и без торжественных, пафосных выступлений. На Дне народов Среднего Урала бывший председатель правительства области Алексей Воробьев произнес речь в стихах, перефразировав советскую песню:
«Над Уралом ярко солнце светит. С каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломать. Как невесту Родину мы любим, бережем, как ласковую мать».