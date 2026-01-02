«За закладками на такси ездят»: яркие высказывания свердловских политиков в 2025 году

«Очередь на усыновление маленьких детей очень большая. Здесь может нам проводить другую работу: согласиться с женщиной, что она не хочет в дальнейшем этого ребенка? Но этот ребенок может жить в другой семье, с которой мы можем проводить работу, готовить ее психологически, поддерживать. Психолог будет объяснять женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, так Господу было угодно».