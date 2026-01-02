«Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами в сопровождении охранников направились прямо к зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и те, кто находился внутри, отлично знали, к чему всё идёт», — говорится в материале.
Поводом для этих действий стало распоряжение главы польского МИД Радослава Сикорского о закрытии российского консульства в городе. Этот шаг, по мнению обозревателей, был призван продемонстрировать недовольство внешней политикой России. Российским дипломатам был запрещён въезд в страну с требованием её покинуть. Однако польская сторона пошла дальше, предъявив претензии на владение самой недвижимостью, принадлежащей РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае изъятия российской собственности Польша столкнётся с болезненными ответными мерами. Она напомнила, что здание было безвозмездно передано Советскому Союзу в качестве компенсации за уничтоженное в годы Второй мировой войны консульство Российской империи.
Китайские аналитики полагают, что такая жёсткая позиция Москвы стала неожиданностью для Варшавы. Теперь Польша, по их мнению, оказалась перед сложным выбором: силовой захват имущества грозит масштабным международным скандалом, но и отказываться от своих требований власти не намерены.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания Балтики». Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру.
