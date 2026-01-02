В Китае восхитились жёстким ответом России на провокацию в Гданьске

Поводом для этих действий стало распоряжение главы польского МИД Радослава Сикорского о закрытии российского консульства в городе. Этот шаг, по мнению обозревателей, был призван продемонстрировать недовольство внешней политикой России. Российским дипломатам был запрещён въезд в страну с требованием её покинуть. Однако польская сторона пошла дальше, предъявив претензии на владение самой недвижимостью, принадлежащей РФ.