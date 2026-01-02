Ричмонд
В Китае восхитились жёстким ответом России на провокацию в Гданьске

Китайское издание Sohu сообщает о резком обострении отношений между Москвой и Варшавой в конце 2025 года. Причиной инцидента, как указывают журналисты, стала попытка польских властей захватить здание российского консульства в Гданьске.

Источник: Life.ru

«Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами в сопровождении охранников направились прямо к зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и те, кто находился внутри, отлично знали, к чему всё идёт», — говорится в материале.

Поводом для этих действий стало распоряжение главы польского МИД Радослава Сикорского о закрытии российского консульства в городе. Этот шаг, по мнению обозревателей, был призван продемонстрировать недовольство внешней политикой России. Российским дипломатам был запрещён въезд в страну с требованием её покинуть. Однако польская сторона пошла дальше, предъявив претензии на владение самой недвижимостью, принадлежащей РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае изъятия российской собственности Польша столкнётся с болезненными ответными мерами. Она напомнила, что здание было безвозмездно передано Советскому Союзу в качестве компенсации за уничтоженное в годы Второй мировой войны консульство Российской империи.

Китайские аналитики полагают, что такая жёсткая позиция Москвы стала неожиданностью для Варшавы. Теперь Польша, по их мнению, оказалась перед сложным выбором: силовой захват имущества грозит масштабным международным скандалом, но и отказываться от своих требований власти не намерены.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания Балтики». Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

