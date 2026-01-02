Ричмонд
В Киеве намекнули на неожиданные мотивы назначения Буданова* главой офиса Зеленского

Назначение экс-главы ГУР Украины Кирилла Буданова* руководителем офиса президента Украины может быть частью стратегии Владимира Зеленского по подготовке своего преемника. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, слова которого приводит издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Эксперт допустил, что таким образом Зеленский не только определяет потенциального преемника на высший государственный пост, но и стремится обеспечить гарантии личной безопасности.

«Кто-то считает, что таким образом Зеленский готовит своего преемника. Возможно, и даже не просто преемника, а ещё и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства», — подчеркнул специалист.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что назначение Кирилла Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского может иметь серьёзные последствия для мирного процесса. По мнению эксперта, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.