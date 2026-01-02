В Киеве намекнули на неожиданные мотивы назначения Буданова* главой офиса Зеленского

Эксперт допустил, что таким образом Зеленский не только определяет потенциального преемника на высший государственный пост, но и стремится обеспечить гарантии личной безопасности.
«Кто-то считает, что таким образом Зеленский готовит своего преемника. Возможно, и даже не просто преемника, а ещё и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства», — подчеркнул специалист.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что назначение Кирилла Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского может иметь серьёзные последствия для мирного процесса. По мнению эксперта, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.