В России предложили ввести базовый доход в нескольких регионах

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил начать эксперимент по введению безусловного базового дохода в двух самых бедных регионах страны. С таким заявлением политик выступил в интервью ТАСС.
По словам политика, эта мера должна сначала быть опробована в пилотном формате. В дальнейшем, как считает Миронов, её можно будет распространить на всю территорию России.
Политик напомнил, что его партия ещё в 2021 году предлагала ввести подобные выплаты для семей с детьми. Речь шла о сумме в 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого члена семьи, где есть несовершеннолетний ребёнок.
Миронов убеждён, что такая финансовая поддержка сможет выводить малоимущие семьи за черту бедности. Он раскритиковал нынешнюю систему, при которой даже незначительное превышение дохода лишает людей всех пособий.
По мнению парламентария, государству нужен иной подход, чтобы люди не были вынуждены «биться» за каждую выплату. Полученные средства, как считает Миронов, граждане смогут направить на детские кружки, медицину или погашение долгов.
Идею поддерживает и председатель профильной комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Он заявил, что в России существуют все основания и условия для такого серьёзного нововведения.