Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России призвало россиян в Иране соблюдать меры безопасности

Посольство России в Иране призвало российских граждан проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в стране.

Источник: Hosein Charbaghi/CC0

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Посольство призывает российских граждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъёмки до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также подчеркнули, что посольство и все российские загранучреждения продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в Иране заявляли о готовности жёстко реагировать на любое внешнее вмешательство во внутренние дела страны.

До этого сообщалось, что вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела Ирана может привести к дестабилизации всего Ближнего Востока.