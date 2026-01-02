Посольство России призвало россиян в Иране соблюдать меры безопасности

«Посольство призывает российских граждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъёмки до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.