Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал рост готовности украинцев к территориальным уступкам

Доля украинцев, допускающих территориальные уступки ради завершения конфликта, с 2022 года выросла втрое и достигла 33%, следует из данных КМИС.

Источник: Аргументы и факты

Доля граждан Украины, готовых согласиться на определённые территориальные уступки ради завершения конфликта, за три года выросла втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным исследования, в декабре 2025 года к таким уступкам были готовы 33% респондентов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 10%. Одновременно сократилась доля украинцев, выступающих против любых территориальных компромиссов, — с 82% до 53%.

Также выросло число опрошенных, не определившихся с позицией по этому вопросу: с 8% в 2022 году до 14% в конце 2025-го. Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на подконтрольной Киеву территории. В исследовании приняли участие 1001 респондент старше 18 лет, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщал, что президент США Дональд Трамп не намерен поддерживать мирный план Зеленского. По его оценке, предложения Киева, включая тему территориальных уступок, не содержат конструктивных положений и вряд ли будут приняты Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше