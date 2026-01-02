Опрос показал рост готовности украинцев к территориальным уступкам

Доля граждан Украины, готовых согласиться на определённые территориальные уступки ради завершения конфликта, за три года выросла втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Согласно данным исследования, в декабре 2025 года к таким уступкам были готовы 33% респондентов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 10%. Одновременно сократилась доля украинцев, выступающих против любых территориальных компромиссов, — с 82% до 53%.
Также выросло число опрошенных, не определившихся с позицией по этому вопросу: с 8% в 2022 году до 14% в конце 2025-го. Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью на подконтрольной Киеву территории. В исследовании приняли участие 1001 респондент старше 18 лет, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%.
Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщал, что президент США Дональд Трамп не намерен поддерживать мирный план Зеленского. По его оценке, предложения Киева, включая тему территориальных уступок, не содержат конструктивных положений и вряд ли будут приняты Вашингтоном.