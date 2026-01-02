Экс-мэр Гуанчжоу, у которого нашли 13 тонн золота при обыске, приговорён к казни

Тем временем, на Мальдивах вступило в силу новое законодательство, вводящее смертную казнь за контрабанду крупных партий наркотиков. Случаев незаконного ввоза запрещённых веществ гражданами РФ в этом году зафиксировано не было. Высшая мера наказания может грозить за провоз более 350 граммов каннабиса, более 250 граммов героина или более 100 граммов любого другого наркотика из «Списка I», оборот которых запрещён как российскими законами, так и международными договорами. Туристам следует быть внимательными даже к продуктам, содержащим наркотические средства.