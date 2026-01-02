Губернатор Херсонской области: силы удара ВСУ по Хорлам было достаточно для уничтожения бункера

Украинские беспилотники в ночь на 1 января атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Уже днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.