Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Херсонской области: силы удара ВСУ по Хорлам было достаточно для уничтожения бункера

«Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — написал он. Также он сообщил, что число мирных жителей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах, возросло до 28.

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Украины для удара по кафе и отелю в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области использовали против мирных жителей средства поражения, достаточные для уничтожения укрепленного бункера. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — написал он. Также он сообщил, что число мирных жителей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах, возросло до 28.

Украинские беспилотники в ночь на 1 января атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Уже днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали провести расследование обстоятельств удара по Хорлам в Херсонской области. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше