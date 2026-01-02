Губернатор Херсонской области: силы удара ВСУ по Хорлам было достаточно для уничтожения бункера

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Украины для удара по кафе и отелю в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области использовали против мирных жителей средства поражения, достаточные для уничтожения укрепленного бункера. Об этом заявил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — написал он. Также он сообщил, что число мирных жителей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах, возросло до 28.
Украинские беспилотники в ночь на 1 января атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Уже днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.
В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали провести расследование обстоятельств удара по Хорлам в Херсонской области. -0-