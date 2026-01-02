«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — следует из документа.
Поддубный назвал обнаруженный приказ «замыслом на бегство». По его мнению, этот документ красноречиво свидетельствует: киевский режим намеренно вводил мировое сообщество в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте.
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил о троекратном увеличении числа украинцев, согласных на территориальные потери для достижения мира. Как следует из данных опроса, опубликованных на сайте института, в 2025 году 33% граждан Украины готовы пойти на такие уступки, тогда как в 2022 году эта цифра была значительно ниже. К слову, на момент старта СВО лишь 10% украинцев были готовы согласиться с таким развитием событий. Исследование, охватившее 1001 человека в период с 26 по 29 декабря 2025 года, выявило столь низкий уровень поддержки.
