Российские разведчики обнародовали документ, содержащий приказ об эвакуации ВСУ

Российские разведчики обнародовали документ, найденный в Димитрове. В нём содержится приказ об эвакуации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

Источник: Life.ru

«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — следует из документа.

Поддубный назвал обнаруженный приказ «замыслом на бегство». По его мнению, этот документ красноречиво свидетельствует: киевский режим намеренно вводил мировое сообщество в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил о троекратном увеличении числа украинцев, согласных на территориальные потери для достижения мира. Как следует из данных опроса, опубликованных на сайте института, в 2025 году 33% граждан Украины готовы пойти на такие уступки, тогда как в 2022 году эта цифра была значительно ниже. К слову, на момент старта СВО лишь 10% украинцев были готовы согласиться с таким развитием событий. Исследование, охватившее 1001 человека в период с 26 по 29 декабря 2025 года, выявило столь низкий уровень поддержки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

