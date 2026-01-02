Назначение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* на должность главы офиса Зеленского было принято при вмешательстве британской стороны. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
По его словам, решение о кадровом назначении было принято не без участия Лондона. «Очевидно, что этот шаг был совершен не без участия, а возможно и по прямому указанию британской стороны. Буданов является одним из ставленников британских спецслужб», — сказал Волошин.
Сенатор добавил, что произошедшему будет дана соответствующая оценка, после чего будут определены дальнейшие шаги России по урегулированию конфликта.
Ранее Зеленский сообщил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. В тот же день он предложил Кириллу Буданову возглавить офис, и тот принял предложение.
Вместо Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины станет глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. О соответствующем кадровом решении ранее сообщил сам Зеленский после встречи с Иващенко.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.