Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен: в Финляндии не согласны с политикой Стубба в отношении России

Финский профессор заявил, что большинство жителей страны не поддерживают русофобский курс президента Александра Стубба.

Источник: Аргументы и факты

Большинство жителей Финляндии не согласны с политикой президента страны Александра Стубба в отношении России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя высказывания финского лидера о Москве.

По словам Малинена, Стубб не обладает полномочиями говорить от имени всего финского общества. «Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России и его воинственностью», — написал профессор.

Он отметил, что в финском обществе, несмотря на масштабную пропаганду, постепенно нарастает недовольство выбранным внешнеполитическим курсом. По его оценке, сопротивление этому курсу усиливается «медленно, но верно».

Ранее президент Финляндии в новогоднем обращении заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Это заявление вызвало резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее, комментируя слова Стубба, отметил, что последствия антироссийского курса Финляндии уже ощущают на себе граждане страны, и подчеркнул, что ответственность за выбранную политику неизбежна.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше