Большинство жителей Финляндии не согласны с политикой президента страны Александра Стубба в отношении России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя высказывания финского лидера о Москве.
По словам Малинена, Стубб не обладает полномочиями говорить от имени всего финского общества. «Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России и его воинственностью», — написал профессор.
Он отметил, что в финском обществе, несмотря на масштабную пропаганду, постепенно нарастает недовольство выбранным внешнеполитическим курсом. По его оценке, сопротивление этому курсу усиливается «медленно, но верно».
Ранее президент Финляндии в новогоднем обращении заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Это заявление вызвало резонанс как внутри страны, так и за её пределами.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее, комментируя слова Стубба, отметил, что последствия антироссийского курса Финляндии уже ощущают на себе граждане страны, и подчеркнул, что ответственность за выбранную политику неизбежна.