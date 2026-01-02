Ричмонд
Зеленский подписал указы о назначении Буданова главой офиса и Иващенко главой ГУР

Ранее Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову возглавить свой офис. В своих социальных сетях Кирилл Буданов отметил, что принял это предложение.

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса и о назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки Украины, сообщает информационное агентство УНН.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича главой офиса… Назначить Иващенко Олега Ивановича руководителем Главного управления разведки», — говорится в указах.

