Кнайсль призвала граждан ЕС к «налоговому протесту» из-за поддержки Киева

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Гражданам стран Евросоюза пора отказаться от уплаты налогов на фоне того, как европейские власти продолжают поддерживать действия Киева. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в эфире телеканала RT DE.

Источник: РИА "Новости"

«Весной 2022 года мы слышали заявления политиков: вы все должны отказаться от энергии, вы должны принимать холодный душ ради демократии, ради независимости Украины. А теперь мы слышим из кругов генеральных штабов Великобритании и Франции: вы должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины», — сказала она.

По мнению Кнайсль, «все это уже давно выходит далеко за рамки просто налоговых обязательств — условно говоря, того, что европейские налогоплательщики должны нести эту нагрузку». «И, если позволите мне сказать это столь радикально, на самом деле давно пришло время для налогового протеста», — заявила она.

Комментируя удар ВСУ по Херсонской области, экс-глава МИД Австрии отметила, что ни одно правительство в составе Европейского союза «не осудило этот теракт, но ведь хотя бы выразить соболезнования людям, которые погибли, можно было». По ее мнению, это еще раз подтверждает, что у ЕС «крайне односторонний взгляд» на вещи, который сводится к следующему: «Украина — жертва, Россия — преступник».

«Это очень архаичный, черно-белый способ рассмотрения по своей сути куда более сложного вопроса», — добавила Кнайсль.

