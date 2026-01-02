Комментируя удар ВСУ по Херсонской области, экс-глава МИД Австрии отметила, что ни одно правительство в составе Европейского союза «не осудило этот теракт, но ведь хотя бы выразить соболезнования людям, которые погибли, можно было». По ее мнению, это еще раз подтверждает, что у ЕС «крайне односторонний взгляд» на вещи, который сводится к следующему: «Украина — жертва, Россия — преступник».