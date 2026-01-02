«Весной 2022 года мы слышали заявления политиков: вы все должны отказаться от энергии, вы должны принимать холодный душ ради демократии, ради независимости Украины. А теперь мы слышим из кругов генеральных штабов Великобритании и Франции: вы должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины», — сказала она.
По мнению Кнайсль, «все это уже давно выходит далеко за рамки просто налоговых обязательств — условно говоря, того, что европейские налогоплательщики должны нести эту нагрузку». «И, если позволите мне сказать это столь радикально, на самом деле давно пришло время для налогового протеста», — заявила она.
Комментируя удар ВСУ по Херсонской области, экс-глава МИД Австрии отметила, что ни одно правительство в составе Европейского союза «не осудило этот теракт, но ведь хотя бы выразить соболезнования людям, которые погибли, можно было». По ее мнению, это еще раз подтверждает, что у ЕС «крайне односторонний взгляд» на вещи, который сводится к следующему: «Украина — жертва, Россия — преступник».
«Это очень архаичный, черно-белый способ рассмотрения по своей сути куда более сложного вопроса», — добавила Кнайсль.