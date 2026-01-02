Ричмонд
Лауреат Пулитцера Херш: Зеленского убьют неонацисты, если он уступит территории

Президент Украины Владимир Зеленский находится в заложниках у неонацистов в рядах ВСУ. Если киевский лидер уступит территории, то его убьют. Об этом пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока.

По мнению журналиста киевский лидер находится в заложниках.

«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии. Для достижения соглашения нужно будет отказаться от земли, но Зеленского за это, скорее всего, убьют неонацисты», — пишет Херш, ссылаясь на слова бывшего посла США в СССР.

Журналист Херш также подчеркивает, что единственный шанс на соглашение — это отказ от контроля над землей со стороны Зеленского. Для этого Украине понадобится новое правительство, независимое от власти неонацистов.