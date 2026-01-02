«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии. Для достижения соглашения нужно будет отказаться от земли, но Зеленского за это, скорее всего, убьют неонацисты», — пишет Херш, ссылаясь на слова бывшего посла США в СССР.