Азаров: назначение Буданова устраняет претендента в президенты Украины

Ранее Зеленский сообщил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака и в тот же день предложил Буданову возглавить офис президента, на что тот согласился. Сенатор от ДНР Александр Волошин заявлял, что кадровое решение принималось при участии британской стороны.