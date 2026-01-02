Ричмонд
Азаров: назначение Буданова устраняет претендента в президенты Украины

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что перевод Кирилла Буданова в офис Зеленского убирает одного из возможных соперников на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что назначение главы военной разведки Кирилла Буданова* руководителем офиса президента позволяет Зеленскому устранить одного из претендентов на пост главы государства.

«Для Зеленского назначить руководителя ГУР Кирилла Буданова главой офиса президента — прекрасное решение, потому что он устраняет одного из возможных претендентов на пост президента», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, по данным опросов Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, выигрывают у Зеленского на гипотетических выборах. «Поэтому таким решением он убирает одного из своих соперников из президентской гонки», — добавил Азаров.

При этом экс-премьер отметил, что с административной точки зрения сложно оценить управленческий опыт Буданова для работы на новой должности.

Ранее Зеленский сообщил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака и в тот же день предложил Буданову возглавить офис президента, на что тот согласился. Сенатор от ДНР Александр Волошин заявлял, что кадровое решение принималось при участии британской стороны.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

