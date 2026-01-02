Бюджет Чехии достиг дна из-за Украины

«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей. Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — сказал премьер-министр в беседе с Dehík.