Бюджет Чехии достиг дна из-за Украины

Стране не хватает денег на обеспечение выплат по соцпрограммам.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не может выделять Украине средства из своего государственного бюджета. Об этом он сказал в пятницу, 2 января, в интервью чешским СМИ.
«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей. Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — сказал премьер-министр в беседе с Dehík.
Бабиш также отметил, что Украина уже получила 187 миллиардов евро. Европа планирует предоставить еще 190 миллиардов за счет нового многолетнего финансового плана и кредита. От обеспечения кредита уже отказались Венгрия, Словакция и Чехия.