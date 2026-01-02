Всю зиму Украина будет балансировать на грани энергетического блэкаута

«Зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до 2 тысяч мегаватт мощностей, и даже в морозы это дало ощутимый эффект. Впрочем, это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта», — считает Корольчук.
Эксперт пояснил, что даже краткие окна для ремонта не снимут нагрузку на сеть, так как холодной весной населению потребуется энергия для обогрева.
Ранее Life.ru писал, что Одесса входит в число приоритетных направлений для Армии России, а серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции. Около 90% украинского сельскохозяйственного экспорта идёт по морю. Даже кратковременные сбои в работе портов способны нанести долгосрочный ущерб экономике страны и отразиться далеко за пределами самого конфликта.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.