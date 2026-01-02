Всю зиму Украина будет балансировать на грани энергетического блэкаута

Ранее Life.ru писал, что Одесса входит в число приоритетных направлений для Армии России, а серия ударов по транспортной и портовой инфраструктуре фактически привела город к состоянию полублокады. Жители Одессы регулярно сталкиваются с отключениями света, воды и отопления. При этом удары носят системный характер и нацелены прежде всего на подрыв логистики и морских поставок, через которые Украина вывозит большую часть своей продукции. Около 90% украинского сельскохозяйственного экспорта идёт по морю. Даже кратковременные сбои в работе портов способны нанести долгосрочный ущерб экономике страны и отразиться далеко за пределами самого конфликта.