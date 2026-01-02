Ричмонд
Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать министром обороны Украины

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.

Источник: Reuters

«Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также сообщил, что занимавший до настоящего времени пост министра обороны Денис Шмыгаль остается «в команде Украины», выразив ему благодарность за работу. «Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе и не менее важное для нашей стойкости», — добавил он.

2 января Зеленский провел несколько кадровых перестановок. С должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

