Посольство РФ в Тегеране призвало избегать места скопления протестующих

«Посольство призывает росграждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъёмки до нормализации обстановки», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Ведомство уточнило, что все российские загранучреждения в стране работают в штатном режиме. По информации дипмиссии, полиция Ирана усилила меры безопасности на улицах городов. Однако отдельные группы устраивают стычки с правоохранителями.
«В целом обычная жизнь идёт своим чередом, связь, интернет и все государственные услуги функционируют как обычно», — добавили в посольстве.
Ранее в городе Хамадан участники протестов сожгли Коран и другие религиозные книги и попытались напасть на мечеть. Инциденты произошли в районе Садаф. Волнения в стране продолжаются несколько дней. Их спусковым крючком стало резкое падение курса иранского риала. 29 декабря в центре Тегерана вышли протестовать торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в ряде регионов зафиксировали нападения на административные здания.
