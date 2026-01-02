Посольство РФ в Тегеране призвало избегать места скопления протестующих

Ранее в городе Хамадан участники протестов сожгли Коран и другие религиозные книги и попытались напасть на мечеть. Инциденты произошли в районе Садаф. Волнения в стране продолжаются несколько дней. Их спусковым крючком стало резкое падение курса иранского риала. 29 декабря в центре Тегерана вышли протестовать торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в ряде регионов зафиксировали нападения на административные здания.