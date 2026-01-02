Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Тегеране призвало избегать места скопления протестующих

Посольство России в Тегеране рекомендовало гражданам РФ не посещать места массовых собраний на фоне роста социальных волнений в Иране. Дипмиссия призвала не поддаваться на провокации и соблюдать меры предосторожности.

Источник: Life.ru

«Посольство призывает росграждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъёмки до нормализации обстановки», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Ведомство уточнило, что все российские загранучреждения в стране работают в штатном режиме. По информации дипмиссии, полиция Ирана усилила меры безопасности на улицах городов. Однако отдельные группы устраивают стычки с правоохранителями.

«В целом обычная жизнь идёт своим чередом, связь, интернет и все государственные услуги функционируют как обычно», — добавили в посольстве.

Ранее в городе Хамадан участники протестов сожгли Коран и другие религиозные книги и попытались напасть на мечеть. Инциденты произошли в районе Садаф. Волнения в стране продолжаются несколько дней. Их спусковым крючком стало резкое падение курса иранского риала. 29 декабря в центре Тегерана вышли протестовать торговцы. Позже к ним присоединились студенты, а в ряде регионов зафиксировали нападения на административные здания.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.