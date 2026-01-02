Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств, заявил в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью порталу Dehík, отвечая на вопрос о том, почему Чехия, одобрив, в отличие от Словакии и Венгрии, решение ЕС о поддержке Украины, отказалась при этом гарантировать кредит в размере 90 млрд евро. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей. Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги. Украина получила 187 млрд евро. Теперь она получит 100 млрд евро из нового многолетнего финансового плана и еще 90 млрд евро в качестве кредита, в общей сложности 377 млрд евро. Чехия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС от 60 до 62 млрд крон (от $2,9 до $3 млрд — Прим. Белта). Так что мы помогаем этими деньгами», — сказал Бабиш.
Отвечая на вопрос о будущем так называемой «чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ» и контракта на закупку в США 24 истребителей F-35 Lightning II, Бабиш заявил, что пока углубленно не знакомился с документацией по этим вопросам и что о них будет идти речь на заседании Совбеза республики, которое состоится 7 января. -0-