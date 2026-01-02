Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову пост главы МО

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сообщил экс-комик в своём Telegram-канале.
Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль, освобождающий пост главы Минобороны, остаётся «в команде Украины», и выразил ему благодарность.
«Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе и не менее важное для нашей стойкости», — добавил главарь киевского режима.
Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины произошли кадровые перестановки. Руководство ведомством поручено Олегу Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки. Кирилл Буданов*, ранее занимавший пост главы ГУР, переходит на работу в офис Зеленского. По словам экс-комика, это решение продиктовано необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, развитии оборонного потенциала и дипломатических переговорах. Буданов* позже сообщил, что принял предложение занять пост главы офиса Зеленского.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.