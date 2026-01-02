Ричмонд
Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову пост главы МО

Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову занять пост главы Министерства обороны Украины.

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сообщил экс-комик в своём Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль, освобождающий пост главы Минобороны, остаётся «в команде Украины», и выразил ему благодарность.

«Денису Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе и не менее важное для нашей стойкости», — добавил главарь киевского режима.

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины произошли кадровые перестановки. Руководство ведомством поручено Олегу Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки. Кирилл Буданов*, ранее занимавший пост главы ГУР, переходит на работу в офис Зеленского. По словам экс-комика, это решение продиктовано необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, развитии оборонного потенциала и дипломатических переговорах. Буданов* позже сообщил, что принял предложение занять пост главы офиса Зеленского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

