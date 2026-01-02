США протестируют дозаправку военных спутников в космосе, сообщают СМИ

По информации издания, эти миссии финансируются различными подразделениями военного министерства США при участии компаний из частного сектора.
Все четыре запланированные миссии будут проводиться на геостационарной орбите, около 35 тысяч километров над поверхностью Земли.
Одна из таких миссий запланирована на лето и включает в себя запуск спутника-заправщика, разработанного компанией Astroscale, который должен провести первую в истории США дозаправку гидразином военного спутника непосредственно на орбите.
Космические силы США и исследовательская лаборатория ВВС США также хотят вывести на орбиту космический аппарат в рамках совместной программы Tetra-5 и попытаться провести испытания по автономному сближению и стыковке, а также инспектированию и дозаправке.
Подразделение оборонных инноваций Пентагона, в свою очередь, финансирует проект Kamino, в рамках которого на орбиту должна быть выведена спутниковая система с запасом гидразинового топлива для дозаправки других спутников.
SpaceLogistics, дочерняя компания Northrop Grumman, также разработала аппарат для обслуживания спутников на геостационарной орбите. Аппарат оснащен автономным роботизированным манипулятором, созданным исследовательской лабораторией ВМС США. В рамках испытаний на орбите аппарат должен захватить спутник и изменить его орбитальное положение, а затем установить двигательный модуль, который должен продлить срок службы спутника.