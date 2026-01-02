Четыре человека оказались под завалами в результате обрушения здания в Найроби

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоэтажное здание, находившееся на стадии строительства в столице Кении Найроби, обрушилось в пятницу. По предварительным данным, как минимум четыре человека оказались под завалами. Об этом пишет агентство Associated Press.
Спасатели ведут разбор завалов. По информации Красного Креста Кении, здание располагалось в районе Найроби, известном как Саут-Си (South C). В заявлении организации говорится, что на месте работает межведомственная группа реагирования, которая занимается управлением ситуацией.
Джеффри Руку, министр (государственный секретарь — Прим. Белта) по вопросам государственной службы, сообщил журналистам, что, предположительно, под завалами находятся четыре человека.
Сафия Али Аден, сестра одного из оказавшихся под завалами, рассказала журналистам на месте происшествия, что ее брат смог совершить телефонный звонок находясь там, под обломками.
«Мы просим правительство как можно быстрее провести спасательную операцию, чтобы мы смогли найти моего брата живым», — сказала она.
Власти пока не прокомментировали возможную причину обрушения.
После того как в 2015 году в Кении обрушились восемь зданий и погибли 15 человек, администрация президента распорядилась провести проверку зданий по всей стране на соответствие строительным нормам. Национальное управление по строительству установило, что 58% зданий в Найроби непригодны для проживания. -0-