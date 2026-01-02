Четыре человека оказались под завалами в результате обрушения здания в Найроби

После того как в 2015 году в Кении обрушились восемь зданий и погибли 15 человек, администрация президента распорядилась провести проверку зданий по всей стране на соответствие строительным нормам. Национальное управление по строительству установило, что 58% зданий в Найроби непригодны для проживания. -0-