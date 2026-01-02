Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын солиста группы «Би-2» получил гражданство Молдавии по указу Санду

Восемь граждан Российской Федерации получили гражданство Республики Молдова на основании распоряжения президента Майи Санду.

Восемь граждан Российской Федерации получили гражданство Республики Молдова на основании распоряжения президента Майи Санду. Об этом сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на администрацию главы государства.

Согласно информации СМИ, среди лиц, получивших молдавские паспорта, находятся сын солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (признан в РФ иностранным агентом) Фёдор, пианист коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.

О том, что некоторые участники группы обратились с соответствующими ходатайствами, стало известно в апреле 2024 года, после инцидента в Таиланде, где музыканты были задержаны и высланы из страны за проведение концерта без необходимого разрешения.

Ранее сообщалось, что мэр Кишинева Чебан обвинил молдавские власти в некомпетентности.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — признан в РФ иностранным агентом.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше