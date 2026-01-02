Медведев ответил на заявление президента Финляндии Стубба о России

Он также заявил, что Финляндия должна и уже платит за свою, по его выражению, «гнусную русофобию». По мнению Медведева, пока политики выступают с подобными заявлениями, реальную цену — в виде экономических и социальных последствий — несут простые граждане страны. Ранее, как сообщал телерадиовещатель Yle, президент Стубб в новогоднем обращении констатировал, что отношения Финляндии с Россией изменились безвозвратно.