Медведев ответил на заявление президента Финляндии Стубба о России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Финляндии Александра Стубба о необратимых изменениях в двусторонних отношениях.

В своём посте в социальной сети X Медведев согласился с тем, что отношения изменились навсегда, выразив надежду, что Россия больше не повторит «ошибку большевиков 1917 года», которая привела к обретению Финляндией независимости.

Он также заявил, что Финляндия должна и уже платит за свою, по его выражению, «гнусную русофобию». По мнению Медведева, пока политики выступают с подобными заявлениями, реальную цену — в виде экономических и социальных последствий — несут простые граждане страны. Ранее, как сообщал телерадиовещатель Yle, президент Стубб в новогоднем обращении констатировал, что отношения Финляндии с Россией изменились безвозвратно.

Ранее Медведев сравнил удар ВСУ по Херсонской области с трагедией в Хатыни и пообещал возмездие.

