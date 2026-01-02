Ричмонд
Tesla утратила статус крупнейшего в мире производителя электромобилей

Китайский конкурент BYD, продавший в прошлом году 2,26 млн автомобилей, теперь стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу Tesla лишилась титула самого продаваемого в мире производителя электромобилей: на фоне прекращения действия налоговых льгот для покупателей в США и жесткой конкуренции за рубежом продажи компании снижаются второй год подряд. Об этом пишет агентство Associated Press.

Tesla сообщила, что в 2025 году поставила 1,64 млн автомобилей — на 9% меньше, чем годом ранее.

Китайский конкурент BYD, продавший в прошлом году 2,26 млн автомобилей, теперь стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Это поразительный разворот для автокомпании, чей рост когда-то казался неудержимым: Tesla обошла традиционных автопроизводителей с куда большими ресурсами и помогла Маску стать самым богатым человеком в мире.

В четвертом квартале продажи составили 418 227 автомобилей, что оказалось ниже даже существенно сниженного прогноза в 440 000, которого ожидали аналитики, опрошенные FactSet. Продажи сильно пострадали из-за прекращения действия налогового кредита в размере $7 500 на покупку электромобилей, который администрация Дональда Трампа поэтапно отменила к концу сентября.

Акции Tesla в пятницу днем подешевели почти на 3% — до $436,85.

Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается компания, инвесторы делают ставку на то, что генеральный директор Tesla Илон Маск сможет реализовать свои амбиции — сделать Tesla лидером в сфере роботакси и убедить потребителей принять гуманоидных роботов, способных выполнять базовые задачи в домах и офисах. -0-

