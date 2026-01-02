Tesla утратила статус крупнейшего в мире производителя электромобилей

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу Tesla лишилась титула самого продаваемого в мире производителя электромобилей: на фоне прекращения действия налоговых льгот для покупателей в США и жесткой конкуренции за рубежом продажи компании снижаются второй год подряд. Об этом пишет агентство Associated Press.