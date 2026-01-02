Ричмонд
Дмитриев: Каллас хочет, чтобы ЕС вступил в войну с РФ и КНР

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы ЕС вступил в военный конфликт с Россией и Китаем. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: AP 2024

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем. Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте [главу ЕК] Урсулу и Каю — это все, что вам нужно знать», — написал он в Х на английском языке.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
