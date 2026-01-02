«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем. Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте [главу ЕК] Урсулу и Каю — это все, что вам нужно знать», — написал он в Х на английском языке.
