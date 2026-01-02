Экс-посол США: неонацисты убьют Зеленского, если он уступит территории

Джек Мэтлок занимал пост посла США в СССР в период с 1987 по 1991 год. Ранее американская администрация сообщала о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, а в Кремле заявляли о сохранении готовности к переговорам и приверженности формату обсуждений в Анкоридже.