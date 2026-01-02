Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, по утверждению журналиста Сеймура Херша, считает, что Владимир Зеленский находится в зависимости от украинских неонацистских групп, которые сохраняют значительное влияние, в том числе в армии. Об этом Херш написал, ссылаясь на оценку американского дипломата.
Согласно этой позиции, любые территориальные уступки в рамках возможного урегулирования конфликта могут представлять серьезную угрозу для Зеленского. Мэтлок, как передает Херш, полагает, что для заключения соглашения Украине может потребоваться смена власти, поскольку действующий президент в случае подобных шагов рискует своей жизнью.
Джек Мэтлок занимал пост посла США в СССР в период с 1987 по 1991 год. Ранее американская администрация сообщала о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине, а в Кремле заявляли о сохранении готовности к переговорам и приверженности формату обсуждений в Анкоридже.
Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщал, что президент США Дональд Трамп не намерен поддерживать мирный план Зеленского. По его оценке, предложения Киева, включая тему территориальных уступок, не содержат конструктивных положений.