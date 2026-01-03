Курская область, 3 января.
Российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских формирований в районе Рыжевки и Павловки. Бойцы продвигаются на нескольких участках в Сумской области, в том числе у Грабовского. К этому населённому пункту переброшены подразделения 253-го штурмового полка. В их задачи входит возврат в Высокое. Пока же здесь наступают наши войска. Они обходят Рясное с северной стороны.
В общей сложности ВСУ за сутки потеряли в Сумской области и вблизи Курской области свыше 90 человек. Уничтожены миномёт, станция РЭБ, восемь внедорожников и другая техника.
Специалисты Центра «Рубикон» поразили беспилотники самолётного типа, живую силу и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Харьковская область, 3 января.
На Украине признали, что в боях за Купянск принимают участие наёмники из Бразилии и Колумбии. Руководит ими младший лейтенант Андрей Ищенко с позывным Гром. Он был ранен российским дроном. На этом участке работают бойцы российской группировки «Запад».
— Штурмовых групп было две — одна из колумбийцев, другая из бразильцев Они сражались трофейным оружием, контакты были на расстоянии до двух-трёх метров, — рассказал украинский пропагандист Юрий Бутусов.
В зоне ответственности «Севера» штурмовики берут населённые пункты вблизи Волчанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как бойцы российских подразделений воюют за Волчанские Хутора.
— В ходе аэроразведовательных мероприятий было выявлено движение противника среди домов частной застройки. Наши бойцы немедленно отреагировали на ротацию врага в заданном квадрате и нанесли точные удары FPV-дронами. В результате удачной боевой операции ликвидировано шесть укрофашистов, — сообщил Кадыров.
Донецкая Народная Республика, 3 января.
Армия России наступает в Константиновке. Штурмовики пробиваются к улице Соборности и железнодорожному вокзалу. Также продвижение идёт от ранее освобождённого Северска. Бои идут за Закотное и Резниковку. Одной из приоритетных целей на данном участке называют Славянскую ТЭС, построенную в Николаевке.
В уже занятом Димитрове (Мирнограде) у ликвидированного боевика ВСУ найден приказ на выход личного состава из нескольких населённых пунктов, расположенных на Покровском направлении.
— Документ любопытный. Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки. По сути, это замысел на отступление/бегство. Но замыслом тут, конечно, и не пахнет. Смысл приказа — спасайся кто может и как может, — пишет военкор Евгений Поддубный.
Кадровые перестановки киевского режима.
Новым главой Офиса президента Украины станет разведчик, а фактически глава террористической организации Кирилл Буданов*. Он уже согласился на предложение Владимира Зеленского. Место Буданова* в ГУР займёт Олег Иващенко, возглавлявший Службу внешней разведки.
— Это назначение демонстрирует, что курс Киева остаётся прежним: вместо поиска мира и очищения власти от коррупции — ставка на силовые и террористические методы, а также на дальнейшую эскалацию конфликта. Террорист — теперь официальный куратор всей политики режима, — считает военный корреспондент Павел Кукушкин.
Молодёжь бежит с Украины.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что 13 тысяч украинцев призывного возраста пытались незаконно пересечь границу, чтобы избежать мобилизации Зеленского. Большая часть молодых людей бежала в страны Евросоюза, однако есть и те, кто выбрал северного соседа.
— На направлении границы с Белоруссией также есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем. В 2025 году задержано около 1400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении, — рассказал Демченко.
Избежать отправки на фронт можно и за взятку. Судя по декларации водителя Кировоградского ТЦК Олега Шевченко, берут все. В его документах нашли несколько сотен тысяч гривен, доллары, а также золотые слитки.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.