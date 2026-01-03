Новости СВО. ВС РФ наступают в Константиновке и под Славянском, Киев бросил под Купянск наёмников, Буданов возглавил Офис Зеленского, 3 января

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских формирований в районе Рыжевки и Павловки. Бойцы продвигаются на нескольких участках в Сумской области, в том числе у Грабовского. К этому населённому пункту переброшены подразделения 253-го штурмового полка. В их задачи входит возврат в Высокое. Пока же здесь наступают наши войска. Они обходят Рясное с северной стороны.