В Британии разгромили завод поставщика оружия для Израиля

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Как отметило издание, таким образом протестующие выразили свое недовольство тем, что Bruntons Aero Products поставляет компоненты для продукции оборонных компаний Leonardo и BAE Systems, которые снабжают оружием Израиль. После погрома активисты, использовавшие молотки, также оставили граффити «С этим можно покончить только так».