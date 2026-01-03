Ричмонд
Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги

Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не располагает возможностями для прямого финансирования Украины из государственного бюджета. По его словам, у республики самой наблюдается острая нехватка средств на внутренние социальные нужды.

Он пояснил, что именно этим обусловлено решение Праги не предоставлять гарантии по кредиту в размере 90 миллиардов евро, несмотря на поддержку инициативы Евросоюза о помощи Украине. Бабиш подчеркнул, что подобные гарантии фактически равносильны долговым обязательствам, поскольку возврат этих средств в будущем представляется маловероятным.

Глава правительства также напомнил, что Украина уже получила значительные объемы финансовой помощи и в дальнейшем рассчитывает на новые поступления в рамках многолетнего бюджета ЕС и кредитных программ. При этом Чехия, по его словам, ежегодно вносит существенные суммы в общеевропейский бюджет, тем самым косвенно участвуя в поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет в марте тайно ввел временный запрет на поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

