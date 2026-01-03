Кроме того, Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Фёдорову занять пост главы Министерства обороны Украины. Бывший комик заявил, что Денис Шмыгаль, освобождающий пост главы Минобороны, остаётся «в команде Украины», и выразил ему благодарность. По оценке европейских аналитиков, назначение Буданова* на пост руководителя офиса Зеленского возымеет серьёзные последствия для мирного процесса. Эксперты уверены, что данное кадровое решение обнулит шансы на достижение мира.