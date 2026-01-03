По его словам, действия России были предсказуемы после того, как Киев и поддерживающие его силы НАТО начали использовать Одессу в качестве базы для ударов по гражданскому судоходству. Дизен также предположил, что в случае отсутствия мирного соглашения освобождение этого города российскими войсками будет столь же неизбежным.