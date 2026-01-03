Ричмонд
На Западе высказались об ударах по Одессе

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы являются ожидаемым ответом России на атаки украинской стороны, направленные против гражданских судов.

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы являются ожидаемым ответом России на атаки украинской стороны, направленные против гражданских судов. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

По его словам, действия России были предсказуемы после того, как Киев и поддерживающие его силы НАТО начали использовать Одессу в качестве базы для ударов по гражданскому судоходству. Дизен также предположил, что в случае отсутствия мирного соглашения освобождение этого города российскими войсками будет столь же неизбежным.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что в ходе ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, а также хранилища боеприпасов, цеха по сборке беспилотников дальнего действия и пункты дислокации войск в 154 районах.

Ранее сообщалось, что Сальдо раскрыл реакцию украинцев на теракт ВСУ в Хорлах.

