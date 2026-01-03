Дмитриев заявил, что Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится к конфронтации ЕС одновременно с Россией и Китаем.
Дмитриев сделал такое заявление в социальной сети X, комментируя опубликованное пользователем видео, на котором Каллас говорит о сложности принятия рисков, связанных с Китаем, если не удаётся оказать эффективное давление на Россию.
Дмитриев резко прокомментировал эту позицию, написав: «Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем».
