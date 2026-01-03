Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил, что Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится к конфронтации ЕС одновременно с Россией и Китаем.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас стремится к конфронтации ЕС одновременно с Россией и Китаем.

Дмитриев сделал такое заявление в социальной сети X, комментируя опубликованное пользователем видео, на котором Каллас говорит о сложности принятия рисков, связанных с Китаем, если не удаётся оказать эффективное давление на Россию.

Дмитриев резко прокомментировал эту позицию, написав: «Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем».

Ранее сообщалось, что на Западе высказались об ударах по Одессе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше