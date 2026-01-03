Ранее во Львове состоялось традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры. На опубликованных видео заметны десятки участников акции, которые движутся по улицам города с зажжёнными факелами в руках. Степан Бандера известен как один из ключевых лидеров и организаторов националистического движения на Западной Украине. В годы Второй мировой войны он вёл деятельность при поддержке нацистской Германии. С 1941 по 1959 год Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов»*, признанную в России экстремистской и запрещённую. Боевым крылом ОУН* являлась так называемая «Украинская повстанческая армия»*. Эта организация, по данным историков, принимала активное участие в акциях против мирного населения, в том числе в трагических событиях на Волыни, а также вела вооружённую борьбу с советскими войсками.