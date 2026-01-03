В МИД Австрии направлен протест в связи с празднованием дня рождения Бандеры

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры. В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений», — уточнили в посольстве.
В дипломатическом представительстве подчеркнули, что такие действия — «прямое оскорбление памяти жертв нацизма и грубый вызов общественной морали». Также там указали, что с «деяниями» Бандеры и его реальной ролью в истории можно ознакомиться в историческом материале на сайте посольства.
Ранее во Львове состоялось традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры. На опубликованных видео заметны десятки участников акции, которые движутся по улицам города с зажжёнными факелами в руках. Степан Бандера известен как один из ключевых лидеров и организаторов националистического движения на Западной Украине. В годы Второй мировой войны он вёл деятельность при поддержке нацистской Германии. С 1941 по 1959 год Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов»*, признанную в России экстремистской и запрещённую. Боевым крылом ОУН* являлась так называемая «Украинская повстанческая армия»*. Эта организация, по данным историков, принимала активное участие в акциях против мирного населения, в том числе в трагических событиях на Волыни, а также вела вооружённую борьбу с советскими войсками.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Запрещённые в России террористические организации.